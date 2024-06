Elżbieta Romanowska pokazała się W BIKINI. Gwiazda świętowała 41. urodziny w rajskich okolicznościach (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Elżbieta Romanowska o „Nasz Nowy Dom”: „Był to duży stres dla nas wszystkich

Tak Elżbieta Romanowska spędziła 41. urodziny. Bikini, basen i dużo francuskiego słońca

Choć w nowej roli nie zachwyciła wszystkich odbiorców, Elżbieta Romanowska pozostaje jedną z bardziej lubianych postaci polskiego show-biznesu. Prowadząca "Nasz Nowy Dom" dba o kontakt z fanami, regularnie relacjonując codzienne przygody w mediach społecznościowych. Ostatnio gwiazda pochwaliła się w sieci urodzinową podróżą do Francji . Celebrując 41 wiosen na karku, zapracowana aktorka odłożyła na bok wszystkie zobowiązania i w kolorowym kostiumie kąpielowym wskoczyła do basenu, z którego mogła podziwiać zapierające dech w piersiach widoki . Ela podziękowała wielbicielom za życzenia i jak zwykle przekazała sporo pozytywnej energii.

Bonjour! Bardzo późno się dziś z wami witam, ale no sami rozumiecie. Taki jest dzisiaj zwariowany, wyjątkowy dzień. U nas się dużo dzieje, jest piękne słoneczko we Francji, jest cudowny czas. Ja wam z całego serca dziękuję za ogrom życzeń, które od was dostałam. Niech się wszystkie spełniają, niech się dobrze dzieje - manifestowała świeżo upieczona 41-latka.