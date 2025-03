Elżbieta Romanowska przekazała kolejne smutne wieści o mamie. "Nie wszystko poszło tak, jak byśmy sobie tego życzyli"

Przechodziliśmy prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nadzieja, jej utrata, niemoc, walka z wiatrakami, rozpacz - to tylko nieliczne emocje, które towarzyszyły nam i towarzyszą każdego dnia. Znacie takie uczucie, gdy dochodzicie już do ściany, gdy wydaje Wam się, że więcej już nie udźwigniecie, ale życie postanawia zweryfikować wasze myślenie i udowodnić Wam, że jesteście w błędzie i jednak możecie? Mówi się, że Bóg daje nam tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć... Więc okazuje się, że ja mogę unieść zaje...ście dużo! Gdy już się wydawało, że dochodzimy do względnej "stabilności", spadał na nas kolejny cios. Niestety, ten wpis nie będzie miał happy endu, gdyż ten zły czas jeszcze się nie skończył - brzmiał fragment jej wpisu.

Z całego serca dziękuję wam za ogrom wsparcia, ciepłe słowa, przytulasy i cudowne wiadomości, które spływają do nas od was. To dla nas bardzo trudny czas. Niestety, nie wszystko poszło tak, jak byśmy sobie tego życzyli – jeśli chodzi o moją mamę, ale nie tylko. Więcej pozwólcie, że nie zdradzę – zachowam to dla siebie i naszej rodziny. Bardzo wam dziękujemy za to, że nas wspieracie i że jesteście z nami (...) Mam psa, Bronia Browarka. Wiem, że ma tu wielu wielbicieli. Niestety, Broniu również bardzo się rozchorował. We wtorek czeka go operacja, więc proszę, trzymajcie kciuki także za niego - powiedziała.