Elżbieta z "Rolnik szuka żony" znów gorzko o Marku: "Bałam się ostatniego spotkania"

Medialna sława Elżbiety trwa w najlepsze. Po jej wyznaniu o tym, że Marek namawiał ją, by "zrobiła sobie botoks" oraz siedział i tylko "przeglądał TikToka", przyszedł czas na rozmowę z Na Żywo.

Rolniczka zdradziła tygodnikowi, że spotkanie z Markiem po tym wszystkim, co przeszli, było dla niej wyzwaniem:

Muszę dojść do siebie. Na szczęście mam wsparcie dzieci oraz moich dwóch kandydatów, Stanisława oraz Ryszarda. Nie spełnię swojego pomysłu, by otworzyć agroturystykę. Dojrzewam do tego, żeby zacząć nowe życie, ale gdzie indziej. A z Markiem kontaktu nie mam i mieć nie zamierzam - kończy.