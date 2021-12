"Rolnik szuka żony". Elżbieta ostro o Marku: "Nie szukał miłości, TYLKO LOKUM!"

Jjjj 1 godz. temu zgłoś do moderacji 322 17 Odpowiedz

Trochę jest sama sobie winna, od razu było widać, że on się do roboty nie palił, operacją pleców się zasłaniał. Sama mówiła, że ten drugi Staszek jest poważniejszy i bardziej godny zaufania, ale przy Mareczku to ona ma motyle w brzuchu.... No to ma teraz motyle, jak się nie docenia poważnych, lojalnych facetów, tylko leci na wygląd