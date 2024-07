Emilia Komarnicka zrezygnowała z nazwiska męża. Teraz z Redbardem Klynstrą wydali oświadczenie

Kamila 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A co wy mi niby na każdym kroku mówiliście? Przecież ja się od lat uczę na własnych błędach a łazić za mną nie trzeba było to byście teraz się nie czuli "wierzycielami". Mam kwiaty nosić bo pani w aptece mi lek doradziła? A to ona 5 lat studiowała za moje podatki żeby teraz leki sprzedawać jak Hela z warzywniaka? Pieć pomidorów i do widzenia? Świętemu Mikołajowi też dzieci w listach piszą co chcą dostać na prezent, a on co rok ten sam strój ubiera i nawet benzyny nie kupuje bo go renifery ciągną. To ci dopiero cwaniak wyrachowany co? To jak nam w biurze ochroniarz drzwi otworzy to znaczy że całą pensję mamy mu oddawać? Abstrakcja.