Emily Ratajkowski w butach z CCC

Materiał partnera: CCC

Emily Ratajkowski to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych modelek, która chodzi po wybiegach największych marek, takich jak Fendi, gościła i gości na niezliczonej ilości okładek magazynów, a jej książka "Moje ciało" od roku bije rekordy popularności.

Ostatnio modelkę i infulencerkę (jej instagramowe konto @emrata śledzi niemal 30 milionów osób!) mogliśmy zobaczyć w kampanii domu mody Versace… i na ulicach Warszawy!

Tak! Jedna z najpopularniejszych top modelek i amerykańska gwiazda polskiego pochodzenia odwiedziła ostatnio stolicę Polski i – jak zawsze zresztą – zachwyciła swoją stylizacją, w której pojawiły się lokalne akcenty.

Ratajkowski, jak przystało na prawdziwą it girl, nie tylko jest na bieżąco z nowymi trendami, ale też sama je kreuje. W Warszawie pojawiła się w butach i torebce z CCC, a jej zdjęcia z Polski obiegły już światowe media! Nic zatem dziwnego, że jej wybór padł na sneakersy na platformie – wygodne i nawiązujące do supermodnego stylu lat 90., które podkręciły jej prosty look. Modelka zawsze wzbogaca swoje stylizacje o niewielkie modele torebek i tym razem nie było inaczej - zgrabna i stylowa torebka bagietka stanowiła idealne uzupełnienie, a zarazem zapewniła modny biżuteryjny akcent w postaci logo marki Jenny Fairy. Jak widać - modelka miała również czas na zakupy w CCC.

Choć na czerwonym dywanie modelka stawia na podkreślające figurę sukienki, jej codzienne zestawy to kwintesencja miejskiego luzu i wygody. Gwiazda do perfekcji opanowała łączenie ubrań od światowych projektantów z lokalnymi, przystępnymi cenowo dodatkami. Nic więc dziwnego, że buty i dodatki z CCC przypadły jej do gustu.

Co sądzicie o jej stylu i wyborze dodatków? HOT or NOT?

