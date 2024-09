Etiennette Wiśniewska świętuje 18. urodziny. Pokazała się w NOWEJ, krótkiej fryzurze i zapozowała w uroczej koszulce

Michał Wiśniewski to bez wątpienia jeden z bardziej płodnych polskich artystów. Lider zespołu Ich Troje ma na swoim koncie pięć małżeństw , z których doczekał się łącznie sześciorga dzieci.

Parę tygodni temu Eti zaprezentowała światu nową fryzurę. Dziewczyna postawiła na wyjątkowo odważną zmianę, strzygąc głowę niemal na "zero".

Córka Michała Wiśniewskiego skończyła 18 lat. Zapozowała w oryginalnej stylizacji

We wtorek na instagramowym profilu latorośli Wiśniewskiego pojawiło się kolejne zdjęcie, na którym można podziwiać jej nowy "look". Młoda wokalistka, która 17 września osiągnęła pełnoletność, pokusiła się o dodanie tematycznego, nawiązującego do jej wielkiego dnia kadru. Świeżo upieczona 18-latka zapozowała w uroczej koszulce ze swoim zdjęciem z dzieciństwa i napisem: "Hej, dziś jest moja 18-tka".