Michał Wiśniewski zaśpiewał z 17-letnią córką na Pol'and'Rock Festival. Internauci zachwyceni: "OGIEŃ"

Córka Michała Wiśniewskiego wystąpiła z nim na Pol'and'Rock Festival. Skradła show

Moimi największymi przebojami są absolutnie moje dzieci. I pomyślałem sobie, że ponieważ ona słucha zupełnie innej muzyki i generalnie trochę wstyd jej występować z tatą... Ale ona wróci tu kiedyś do Was pewnie ze swoim materiałem. Przywitajcie ją gorąco, przed Wami Etiennette Wiśniewska! - zapowiedział córkę czerwonowłosy wokalista.

Internauci zachwycają się występem Ich Troje

Dla nich duża scena byłaby za mała. Potęga! Najlepsi w Polsce. Szacun dla was!; No wow! Co za energia, mega koncert. Michał to ogień; Całe moje dzieciństwo. Coś pięknego - czytamy.