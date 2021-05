Eurowizja 2021. Francuzi nie mogą przeboleć wygranej Maneskin? "Szkoda, że NIE MACIE GUSTU"

Rabarbar 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Powaliło Francuzików, snoby jedne. To był nieuczciwy nieobiektywny konkurs muzyczn0-geopolityczny, bo taka jest idea tego show. Muzyki nie da się sklasyfikować jak skoku w dal na olimpiadzie, to jest niewymierne, nikt nie stawia do pojedynków Mozart vs Beethoven. Było sporo fajnych utworów i świetnych wykonów, jakby wygrała Francja czy Szwajcaria czy Ukraina to tez byłoby ok, bo każdy był dobry w swoim gatunku. Więcej luzu, to tylko i aż Eurowizja. Widocznie Damiano bardziej działa na wyobraźnię ;)