Eurowizja 2024. Wiadomo, na kogo Polacy głosowali w finale konkursu. U widzów nie wygrała Szwajcaria

Eurowizja 2024 w Malmö dobiegła już końca. Sobotni finał 68. edycji słynnego konkursu był pełen zarówno emocji, jak i kontrowersji. Reprezentującego Holandię Joosta Kleina wykluczono z rywalizacji tuż przed wielkim finałem, co wywołało w mediach niemałe zamieszanie. Dodatkowo przedstawicielka Izraela Eden Golan podczas występu została wybuczana przez widownię. Z podobną reakcją ze strony eurowizyjnej publiczności musiał również zmierzyć się producent wykonawczy konkursu, Martin Österdahl.

Eurowizja 2024. Na kogo głosowali Polacy? Znamy szczegóły punktacji widzów i jurorów

Kontrowersyjne incydenty nie zdołały odwrócić uwagi od kulminacyjnego punktu wieczoru - ogłoszenia wyników. Zgodnie z tradycją widzowie najpierw poznali punktację przyznaną przez jurorów z poszczególnych krajów biorących udział w konkursie. Później zaś ogłoszono wyniki głosowania widzów. Ostatecznie najwięcej punktów zdobyła Szwajcaria, sięgając tym samym po wygraną. Nemo i utworowi "The Code" łącznie przyznano aż 591 punktów, z czego 226 od widzów. Niekwestionowanm faworytem publiczności był Baby Lasagna z Chorwacji, który po zsumowaniu wszystkich punktów uplasował się na drugim miejscu. Kolejne pozycje w finałowym zestawieniu przypadły zaś Ukrainie, Francji i Izraelowi.

Szczegóły głosowania jurorów i widzów z poszczególnych krajów co roku wzbudzają niemałe emocje wśród polskich miłośników konkursu. W tym roku głosy polskich jurorów podczas transmisji zaprezentowała odmieniona Viki Gabor. Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Eurowizji, w tym roku w składzie polskiego jury znaleźli się Filip Sojka, Marek Sierocki, Łukasz Pieter, Monika Wydrzyńska i Natalia Zastępa.

Na pierwszym miejscu w głosowaniu polskiego jury uplasowała się Szwajcaria i to właśnie do niej trafiło nasze 12 punktów. Polscy jurorzy przyznali 10 punktów reprezentantkom Ukrainy, zamykające jurorskie podium 8 punktów trafiło zaś do przedstawiciela Chorwacji.