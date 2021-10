Eurowizja Junior 2021. Sara Egwu James prezentuje TELEDYSK do konkursowej piosenki. Internauci: "Rafał Brzozowski PŁACZE W KĄCIE"

Eurowizja Junior 2021 zbliża się wielkimi krokami. W tym roku Polskę podczas konkursu reprezentowała będzie zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids" Sara Egwu James. Utalentowana 12-latka nazywana "polską Whitney Houston" wygrała finał "Szansy na sukces", pokonując dwoje innych młodych wokalistów - Marysię Stacherę oraz Miłosza Świetlika. Tym samym to właśnie Sara za kilka miesięcy wystąpi przed eurowizyjną publicznością w Paryżu.

Wielu Polaków już teraz z nadzieją wyczekuje występu Sary Egwu James podczas Eurowizji Junior, wierząc, że wokalistka ma szansę powtórzyć sukcesy Roksany Węgiel i Viki Gabor. Na eurowizyjnej scenie Sara wykona utrzymany w popowym klimacie utwór "Somebody". W czwartek na oficjalnym kanale konkursu na YouTubie zadebiutował teledysk do konkursowej piosenki polskiej wokalistki.

Teledysk Sary Egwu James został wyjątkowo ciepło przyjęty zarówno przez Polaków, jak i fanów Eurowizji z innych zakątków Europy. W komentarzach pod klipem do utworu "Somebody" nie brakowało opinii, że to właśnie reprezentantka Polski może zostać kolejną zwyciężczynią konkursu.

Po prostu idealna! Potencjalna zwyciężczyni; Polska ma w tym roku duże szanse na ponowne zwycięstwo. Sara jest niesamowitą wokalistką, a "Somebody" to świetna piosenka; Sara James zdecydowanie może wygrać ten konkurs!; Niesamowita. Z pewnością będę w tym roku kibicował Polsce; Chociaż jak dotąd mamy dopiero trzy piosenki, to już jest potencjalny zwycięzca!; Polska brzmi jak zwycięstwo; Tak się robi Eurowizję Junior! Polska nigdy nie zawodzi i nie można temu zaprzeczyć. To potencjalna zwyciężczyni i w tym roku trzymam kciuki za Polskę - pisali internauci.