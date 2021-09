12-letnia Sara Egwu-James debiutuje na ściance w oryginalnym makijażu (ZDJĘCIA)

wnioski 15 min. temu zgłoś do moderacji 55 5 Odpowiedz

Sara ma znacznie większe predyspozycje medialne niż Roksana i Viki. Widać to już w wieku 13 lat. Tamte to takie dzieci z charakteru, a Sara jednak jest zdecydowanie inna. Ona jest mentalnie kilka lat do przodu w porównaniu z tamtymi. Poza tym dziewczyna ma około 170 cm wzrostu, więc wygląda jak dorosła. Eurowizji Junior zapewne nie wygra (nie pozwolą Polsce trzeci raz), ale sukcesem będzie TOP 5 i na to warto liczyć.