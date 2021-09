Eurowizja Junior 2021. Sara Egwu-James z "The Voice Kids" kolejną finalistką! Będzie reprezentować Polskę?

Trzeci odcinek "Szansy na sukces" wygrała Sara Egwu-James, która zaśpiewała hit Kanadyjki "That's the Way It Is". Warto wspomnieć, że wcześniej uczestniczka pokonała konkurencję w programie "The Voice Kids" i niemal od razu była typowana do zwycięstwa także w tym konkursie. Teraz okazało się, że rzeczywiście ma na to szanse.