To ONA ma szansę reprezentować Polskę na Eurowizji Junior! Poznajcie Marysię Stacherę (ZDJĘCIA)

Mowa tu o młodziutkiej Marysi Stacherze z Domaszowic . W niedzielę dziewczynka wygrała pierwszy półfinał Szansy na Sukces, kwalifikując się tym samym do odcinka finałowego, który wyemitowany zostanie 26 września. Początkująca piosenkarka podbiła serca jury wykonaniem utworu Arcade Duncana Laurence'a . Nie wiedzieć tylko czemu, w skład jury na jurorskiej kanapie doświadczonej scenicznie Cleo towarzyszył brat Małgorzaty Rozenek Misha Kostrzewski . Ostatni raz gdy sprawdzaliśmy, był on specjalistą od tańca, beż żadnych hiciorów na swoim koncie...

Wracając jednak do Marysi, swoich przeciwników na drodze do Eurowizji pozna w następnych dwóch odcinkach Szansy na Sukces, które wyłonią kolejno drugiego i trzeciego kandydata do miana reprezentanta Polski. Co ciekawe już za tydzień o swoje 5 minut sławy zawalczy brat Marysi - Grześ.