Ewa Błaszczyk mówi o kontakcie z córką Olą: "Rozpoznaje moje kroki, zmienia się jej tętno"

Mam dziecko w spektrum autyzmu, mój syn nie mówi, komunikuje się gestami, jest nadpobudliwe i na dźwięki reaguje krzykiem. Chodzimy na terapię, do specjalistycznego przedszkola gdzie też ma zajęcia indywidualne z psychologiem i innymi specjalistami, regularnie jesteśmy u psychiatry. I też nie wyobrażam sobie tego, żebym teraz odpuściła i nie walczyła o to aby mój syn w przyszłości mógł w miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Więc rozumiem Panią Ewę, że tak o córkę walczy. Jednakże co będzie jak Pani Ewy zabraknie, czy osoba, która będzie się nią zajmować będzie miała tyle siły żeby walczyć tak samo? Jeśli przez 25 lat nie ma znacznej poprawy to pytam dlaczego jeszcze ta kobieta żyje? Żyje to dużo powiedziane, raczej egzystuje. Rozumiem że moja sytuacja jest zgoła inna od tej, w której się znalazła Pani Ewa ale jednak czasem warto posłuchać lekarzy i skończyć mękę bliskiego nam człowieka. Przecież ona się nie obudzi, jest warzywem, możecie mnie hejtować ale taka jest smutna prawda. Nie ma niczego co by ją przywróciło do życia. Codziennie miliony ludzi umiera, taka jest kolej rzeczy. Gdybym była na jej miejscu nie umiałabym patrzeć na cierpienie mojego dziecka wiedząc, że nigdy już poprawy nie będzie.