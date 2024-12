Ewa Błaszczyk przekazała nowe wieści na temat stanu zdrowia córki: "Trwa walka z czasem"

Dzizas, czytam te wszystkie komentarze i jestem zalamana! Ludzie opamietajcie się. To jest wlasnie milosc. Chcialabym zeby ktos tak o mnie waczyl. A skoro uwazacie ze wasze zycie jest warte mniej niz te wszystkie wysilki to zróbcie cos z nim, wylacznie internet i znajdzcie kogos kto Was tak wlasnie pokocha! Jak mozna linczowac taka bohaterke! Wstyd za was!