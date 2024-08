Ewa Chodakowska chwali się metamorfozą i zaznacza: "Nie da się zrobić takiej figury u chirurga". Doszło do słownej SPRZECZKI z fanką (FOTO)

Ewa Chodakowska od lat buduje swoje "fit imperium" i z pewnością należy do grona najpopularniejszych polskich influencerek. Promująca zdrowy tryb życia celebrytka może pochwalić się prawie dwoma milionami instagramowych obserwatorów, co niewątpliwie można uznać za godne podziwu osiągnięcie. Nie jest tajemnicą, że "trenerka wszystkich Polek" ma też żyłkę do biznesu, gdyż jest właścicielką własnego cateringu dietetycznego, marki kosmetycznej oraz sklepu internetowego. Niestety, wzmożona medialna aktywność i sukcesy zazwyczaj idą w parze z pewnymi nieprzyjemnościami, o czym 42-latka zdążyła się już wielokrotnie przekonać. Ewa nieraz odnosiła się do niepochlebnych komentarzy i przytyków spływających w jej kierunku.