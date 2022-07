Ewa Chodakowska musiała przerwać "grecką sielankę" i wrócić do Polski! "CZEKA MNIE ZABIEG" (FOTO)

Pimpus 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

A mnie denerwuje taka "tajemniczość" - nie można powiedzieć, że ma się problemy zdrowotne i do zobaczenia za jakiś czas, tylko "ojej ojej... poważny zabieg... muszę się oszczędzać... szybko wrócić do Polski... trzymajcie za mnie kciuki..." 🙄🙄🙄 Żałosne to takie, jakby tylko czekała, aż 1500 osób zaraz będzie żebrać, żeby łaskawie zechciała uchylić rąbka tajemnicy i wtedy się pewnie wyda, że to absolutnie nic poważnego (w końcu zabieg, a nie operacja i po drugie, jak do tego nagle doszła? Nie wierzę, że Chodakowska czeka na wyniki tygodniami i dowiaduje się o nich przez telefon na wakacjach). No bo sorry, jakby było to coś ciężkiego, to w jej "drugiej ojczyźnie" - jak to się wyraża o Grecji - też są i szpitale, i lekarze, i nawet kompetentna pomoc w sytuacjach nagłych dla takich szaraków jak ja, a wiem stąd, bo sama potrzebowałam).