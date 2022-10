Ewa Chodakowska o kulisach swojej kampanii z Omeną Mensah: "Kobiety po 40-stce pisały, że PIERWSZY RAZ poszły do lekarza!"

Uuuu 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Idę do lekarza i pierwsze co słyszę to "co pani dolega?" Mówię że nic że chce się zbadać. A lekarz już na początki zaczyna mnie olewać bo nie mam Wielkiego problemu tylko chce zrobić badania kontrolne . Nie cierpię chodzić do lekarzy