Ewa Chodakowska tłumaczy się z płacenia za usługi oznaczeniami na Instagramie: "Z takiej bzdury robi się aferę NA SKALĘ GWAŁTU"

Wymiana, wymiana. Na obopólnych korzyściach. Symbioza. Czy te pojęcia coś ci mówią? Innymi słowy - barter! W dobie social mediów to standard! Influencerzy reklamują hotele, restauracje, ubrania, żywność i usługi. I tak dalej. Ja też - jakby nie patrzeć - jestem na liście influencerów. Ba! Moje zasięgi są warte całkiem sporo . Dostaję codziennie (tak, codziennie) propozycje współpracy barterowej, ale jak sama widzisz, głównie trzymam się promowania swoich produktów. Na przestrzeni roku korzystam z takiego rodzaju współpracy ultrasporadycznie . Usługa za promocję. To nie jest współpraca za darmo - przekonuje wyraźnie podirytowana Chodakowska.

Następnie Chodakowska przystąpiła do świetnie już opanowanej techniki robienia z siebie ofiary, która znakomicie sprawdza się przy mobilizowaniu pałających do nią bezkresną miłością członkiń "chodagangu".

Co więcej? Od wczoraj jestem zasypywana propozycjami współpracy barterowej. To jak jest?! Od półtora miesiąca trwa festiwal hejtu na moją osobę . Mówiłam, że tak będzie. Mój kortyzol już dawno przekroczył bezpieczne limity . Na dodatek jestem z mężem on/off w szpitalu. Dlatego, przyznaję, że jestem trochę odcięta od internetu, zaglądam tu tylko po to, żeby wrzucić post i wracam do męża. Skala hejtu, jaka wylewa się ostatnio na mnie, jest odczuwalna. Każdy może rzucić kamieniem. A rzucają sami święci?

Ludzie. Mam prawo do barteru takie samo jak każda inna osoba pracująca w social mediach. Z 365 dni w roku, wrzucając dziennie po kilka postów, takich postów barterowych znajdziesz tu zaledwie kilka. Żeby było jasne! Rocznie płacę kilka milionów złotych swoim partnerom, wspólnikom, pracownikom, produkcjom itd. Gdybym się nie rozliczała, już dawno wszystkie media powiesiłby na mnie psy. Natomiast jeśli z takiej bzdury: "Chodakowska umawia się na barter", robi się aferę na skale gwałtu, to ja się czuje ofiarą! Hejt to przemoc. Każdy - na hura - kto mnie "nie trawi" może rzucić kamieniem. Kamieniowanie opanowane do perfekcji. Szkoda, że rzucają ci, którym do skrzydeł i aureoli jest bardzo daleko! Przepraszam, że dopiero teraz pisze, ale mam ważniejsze rzeczy na głowie - pisze Ewa, zapominając najwyraźniej, że tego samego dnia zdążyła wrzucić na Instagrama już dwa posty promujące swoje produkty.