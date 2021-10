Ewa Chodakowska zabiera fanki NA MALEDIWY! Wartość wyjazdu to około 20 TYSIĘCY ZŁOTYCH za osobę

Kochana, pakuj się! Już w poniedziałek łapiemy się w hotelu @kandima_maldives. Zaraz wyślę Ci szczegóły w wiadomości. Chcę Ci podziękować osobiście, za to co zrobiłaś i wciąż robisz dla dziewczyn z #chodagang. Twoje działania od lat... Twoje zaangażowanie w trosce o siebie i o innych, nie gaśnie nawet na chwile... Jestem Ci za to ogromnie wdzięczna - zachwycała się pod kolażem z metamorfozą kobiety. Pogratulujcie Klaudii wygranej w konkursie i cóż mogę dodać - niech Wasz entuzjazm i Wasze wsparcie nie gasną. Wierze, że w końcu wszystkie się złapiemy, jak nie na Malediwach, to kiedyś u nas... w malowniczej Grecji! - czytamy.