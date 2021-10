Ewa Chodakowska została MATKĄ CHRZESTNĄ! "Będę obecna. Będę Cię kochać. Będę Cię chronić"

Kropka 29 min. temu zgłoś do moderacji 11 25 Odpowiedz

Ja uważam, że osoba niewierząca lub słabej wiary, w życiu której nie ma miejsca dla Boga, nie powinna przyjmować roli rodzica chrzestnego. Niedawno sama zostałam matką chrzestną swojej siostrzenicy. Jak wspomniałam o tym koleżankom w pracy to usłyszałam „No to się szarpniesz”. Ludzie nie wiedzą z czym wiąże się ta rola. Ja jestem osobą głęboko wierzącą, owszem dałam prezent ale były to opowieści biblijne. Jak podrośnie to jej przeczytam. Nie zamierzam dziecka utrzymywać, traktować inaczej od pozostałych dzieciaków w rodzinie czy kupować prezentów bo jestem chrzestną. Aż mnie dziwi, że Pani Ewa przyjęła tę rolę, ja bym nie miała sumienia by przed uroczystością nie pójść do spowiedzi.