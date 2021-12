Ewa Krawczyk spędzi SAMOTNIE pierwsze święta bez męża. "Nie wiem, JAK JA TO PRZEŻYJĘ"

Albina 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja płaczę i jestem przerażona nic mi nie wychodzi nic mi nie smakuje z tego co ugotowałam i przygotowałam na wigilie i święta. Nie wiem co było w oleju Kujawskim ale to jest nieprawdopodobne co się dzialo na patelni jak na nim smażyłam. Stzrelał na całą kuchnię. Ściany, podłoga , meble zaklejone tłuszczem.Smażyłam wszystko pod przykrywką ale i tak strzelalo mam poparzone dłonie, przedramienia i całą twarz. Obie z córką ledwo doprowadziłyśmy kuchnie do porządku. Niesamowite świństwo. Coraz bardziej nie znoszę świat spędzam je z moja malutką rodziną mężem i córką. Jest to dla mnie najsmutniejszy czas w roku.