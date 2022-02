Ewa Minge karci Maję Staśko: "Czytanie ZE ZROZUMIENIEM pomaga uniknąć podnoszącego się ciśnienia"

Dlaczego bardziej szokujący jest strój kobiet niż przemoc seksualna wobec nich, do której to sprawy autorka się cały czas odnosi? (...) Ofiara przemocy nie ma jednego stroju. Może mieć krótką spódniczkę, spodnie, piżamę, być naga, kurtkę, długi płaszcz, dresy, sukienkę... To nie strój gwałci. Gwałci gwałciciel - podkreśliła.

Uważam, jako osoba sporo starsza od pani, że różowe pompony w tyłku są słabym atrybutem dla kobiety i choć nigdy nie napisałam, że są przyzwoleniem do gwałtu, to gwarantuję, jako osoba zajmująca się wizerunkami osób z pierwszych szeregów min. dyplomacji, że taki wizerunek nas kobiet nie buduje. I o tym mniej więcej był ten wpis... Szanujmy siebie, jeżeli chcemy żeby ktoś nas szanował. Mniej emocji proponuję dla poklasku, a zwyczajnej logiki, która może zwróci uwagę młodych kobiet, co jest ich prawdziwą siłą, a co słabością. Pompon uważam za słabość - dodaje.