Maja Staśko odpowiada Ewie Minge po wpisie o "króliczkach Playboya": "TO NIE STRÓJ GWAŁCI"

Sonia 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 10 Odpowiedz

Staśko ma rację w 10000 % nawet jak wiedziały że to nie kółko biblijne to co od razu można je odurzać narkotykami i gwałcić, uzależniać od siebie finansowo, manipulować, etc.. Esuuuzuuu w tej Polsce to my za mamutami jesteśmy mentalnie. Zawsze winna jest ofiara, nie ksiądz gwałciciel, oszust matrymonialny, pijak znęcający się nad rodziną ("przecież sama go wybrała"). Empatia społeczna na poziomie ameby. Aby każdego coś złego spotk w życiu i dostał lincz społeczny. To może wtedy zrozumie zdrową hierarchię wartości a nie tylko chore ocenianie.