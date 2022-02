Ewa Minge komentuje traumatyczne wyznania "króliczków Playboya": "Jeżeli chcemy, aby nas szanowano, szanujmy wpierw SAME SIEBIE"

Teraz Minge postanowiła odnieść się do traumatycznych wyznań kolejnego "króliczka Playboya", który przed laty miał zostać skrzywdzony przez Hugh Hefnera . Projektantka opublikowała na Instagramie obszerny post, w którym stwierdziła, że kobiety pracujące dla słynnego erotomana same zgotowały sobie swój los.

Czytam co jakiś czas o biednych, wykorzystywanych kobietach czy też raczej króliczkach - zaczęła swój wywód. One i ten dewiant Hugh Hefner. Zmuszane, upokarzane, nieszczęśliwe. Nie wyglądają, mówiąc szczerze, na licznych zdjęciach, jakie można znaleźć w sieci, na ofiary przemocy. Mogę się mylić oczywiście.

Żyję na tyle długo, że doskonale pamiętam szokujące dla mnie sceny, kiedy to dziewczyny na niebotycznych szpilkach paradowały z pomponem w tyłku i uszami królika na prestiżowych imprezach organizowanych przez miesięcznik Playboya . U nas w stolicy były to jedne z bardziej pożądanych imprez, a ich różowa oprawa stanowiła szczyt marzeń dla młodych dziewczyn.

Kiedy czytam zwierzenia niektórych kobiet z bardzo potrzebnego ruchu "me too", zastanawiam się, dlaczego mają pretensje do mężczyzny, przyjmując jego zaproszenie do jego pokoju hotelowego, gdzie w godzinach nocnych mają omawiać rolę w jego filmie? Trochę dziwne i dla mnie jednoznaczne miejsce, dalekie od gabinetu szefa, a co za tym idzie - oczywiste w swoim zamiarze. Idziesz i dziwisz się, że facet wita cię w szlafroku, ale wchodzisz dalej. Później przeżywasz szok, że on ten szlafrok chce zrzucić i zapodać ci swój cennik.