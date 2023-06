Ewa Minge zapozowała nad grobem matki. "Są ludzie, którzy nigdy nie powinni odejść" (FOTO)

Ewa Minge często publikuje w mediach społecznościowych swoje przemyślenia na temat bieżących wydarzeń oraz refleksje dotyczące prywatnego życia. Nie inaczej było i tym razem, gdy podzieliła się z fanami zdjęciem znad grobu mamy , która odeszła w 2009 roku. To był ogromny cios dla projektantki mody, która często wraca wspomnieniami do czasów, gdy mogła liczyć na wsparcie rodzicielki .

Ewa Minge wybrała się na cmentarz

Są ludzie, którzy nigdy nie powinni odejść … i nie odchodzą. Wszystko można zatrzymać w nas, ukryć w sercu w najgłębszej szufladce z napisem miłość. I choć w materii tylko ciężki kamień pozostał z wyrytym boleśnie imieniem i dystansem przebytym na tym niełatwym padole, to siedząc przed tym kamieniem, czuję, jak wiatr w dzień bezwietrzny przeczesuje czule moje włosy – napisała projektantka.

Ewa Minge zaapelowała do fanów

Ewa Minge podkreśliła, że cały czas czuje obecność matki w swoim życiu . Widzi ją w swoich własnych gestach, głosie czy oburzeniu na świat , który pędzi na zatracenie. Zawsze były przyjaciółkami i wspierały się nawzajem . Nie ukrywa, że bardzo za mamą tęskni , ale to dlatego, że:

Na koniec wpisu Ewa Minge zaapelowała do swoich obserwatorów i przypomniała im, że życie jest krótkie i kruche. Poradziła, by nie marnowali czasu.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Ewa Minge opublikowała na Instagramie zdjęcie z cmentarza. Zrobiła to już w 2021 roku, tłumacząc się wówczas słowami: