Ewa Zajączkowska-Hernik znów jest na językach. A jak wygląda jej życie poza polityką? Oto, kim jest jej mąż (FOTO)

Naprawdę uwierzyliście w ten teatr? Przecież ona powiedziała, to co większość Polaków chce usłyszeć, żeby nam para zeszła i byśmy myśleli, że ktoś jest po naszej stronie. Myślicie, że w struktury polityczne, unijne wchodzą przypadkowi ludzie? Tam każdy ma do odegrania swoją rolę, jedna strona ma chłodzić emocje i panować nad aby nie doszło do buntu społecznego, bo tego rządzący się najbardziej boją, że się masowo zbuntujemy. W zdmuchnięte świeczki brauna też uwierzyliście? Zabawne. Po czymś takim, za taką zniewagę, pewna nacja szybko by go usunęła z tego świata gdyby to było zamierzone intencjonalne, a to było na tej samej zasadzie to wystąpienie tej babki. Przestańcie naiwnie wierzyć, że jacyś ludzie Was nagle uratują. Nie. Świtem rządzi ta sama klika, tylko pod różnymi przebraniami. Zmiana ma się zacząć od nas, od buntu jednostki. Siedząc na kanapie z browcem, biernie się przyglądając temu cyrkowi i wykonując jego polecenia nigdy z buta nie wyjdziemy