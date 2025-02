Ewel0na apeluje po śmierci Jeza z "Warsaw Shore": "Zaprzestańcie powielania plotek! To ŻEROWANIE na czyjejś tragedii"

Ewel0na zabrała głos ws. śmierci Jeza z "Warsaw Shore"

Jest to ogromna tragedia dla nas wszystkich. Zaprzestańcie powielania plotek i nieprawdziwych informacji związanych z tą sytuacją. Obrzydliwe jest chodzenie do mediów i wypowiadanie się na takie tematy przez osoby trzecie, które "dwa razy były na afterze" z kimś, albo nawet nie znały Jeremiasza, a komentują i wypowiadają się publicznie. Do mnie media dobijają się, dzwonią, piszą od wczoraj, a ja milczę. Dlaczego? Dlatego że szanuję ból i cierpienie rodziny i najbliższych, i uważam, że nie jestem osobą kompetentną do przekazywania takich informacji. To właśnie rodzina i najbliżsi są od informowania, co się stało. To od nich powinny wypłynąć jakiekolwiek informacje na ten temat, a nie od żądnych choć chwilowej atencji influencerek, które tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, co miało miejsce. Sorry, ale dla mnie to jest po prostu żerowanie na czyjejś tragedii i okazanie totalnego braku empatii - napisała, nie ujawniając wprost, kogo konkretnie ma na myśli.