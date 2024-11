Ewel0na tłumaczy nieobecność w sieci i informuje o problemach ze zdrowiem: "Mam nadzieję, że to nic poważnego"

Ewel0na omal nie umarła po jednej z operacji plastycznych

Ewel0na o stanie zdrowia. Nie wie, co jej dolega

No od kilku dni zmagam się z czymś na oczach... Nie wiem, czy to alergia, czy poparzenie po jakimś chemicznym produkcie, czy jeszcze coś innego. Jutro mam lekarza, więc się dowiem. Dzisiaj już ogólnie wygląda to wszystko u mnie lepiej, ale piecze oko w środku. Przez to naprawdę nie mam ochoty ani siły na nic. Mam nadzieję, że to nic poważniejszego - napisała Ewel0na.