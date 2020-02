Ewelina Polak z "Pitbulla" reklamowała niedozwolony środek na odchudzanie! Teraz się tłumaczy: "Kuracja nie wszystkim służyła..."

Ewelina Polak zaistniała w show biznesie dzięki pokazaniu silikonowych piersi w filmie Pitbull. Niebezpieczne kobiety oraz udziałowi w programie Ex na plaży. Pomimo wytatuowanej twarzy nie udało jej się jednak przebić do pierwszej, a nawet drugiej ligi celebrytów. Ewelina próbowała więc czerpać dochody z innych źródeł, np. wykonując zabiegi medycyny estetycznej.

Uwaga! Moje kochane, ze względu na to, że ta kuracja nie wszystkim służyła i ja niestety się dopiero dowiedziałam o tym teraz. Nie jest to bezpieczny środek, jak mnie przekonywano. Proszę was, abyście kuracji nie kupowały i broń Boże nie brały (...). Przepraszam was najmocniej za wprowadzenie was w błąd - napisała.