Fabienne Wiśniewska cierpiała w szkole, bo ma znanych rodziców. "Dokuczano mi. Chciano mnie poniżyć"

Oglądałam wczoraj ten program i byłam mile zaskoczona zarówno zachowaniem Kuby (nie próbował zrobić idiotów z gości jak to czyni zazwyczaj, do Fornala tez zwracal się z dużym szacunkiem) jak i samymi gośćmi. To niesamowite jak mądra, dojrzała i wrażliwa jest ta młoda Wiśniewska. Poza tym to naprawdę rzadkie zjawisko żeby facet mial tak dużo dzieci z tyloma kobietami i by one wszystkie się z sobą kumplowały. Ja wiem, że to matki je wychowują ale w tym to akurat też duża zasługa Wiśniewskiego. Nie wiem jak im się to udało.