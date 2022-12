Familia Beckhamów wspiera Victorię na świątecznej imprezie. Brooklyn Beckham i Nicola Peltz nie skorzystali z zaproszenia... (ZDJĘCIA)

Monika 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

Cruz Beckham wygląda na sympatycznego, ubrał się zwyczajnie i bez pompy. Co do ubioru córki to nie bardzo rozumiem tę modę na adidasy do eleganckich sukienek, widziałabym ją raczej w glanach. Rożowy Romeo wygląda jak rodem wyjęty z lat 90tych disco polo z takim wąsikiem a jego narzeczona ma piękny odrost, też nie lubię, ale moja mama się tak robiła w latach 90tych. A najstarszy syn... cóż, będzie skłócony ze swoją rodziną dopóki będzie z Nicolą. Nie lubię tej Peltzówny, wygląda na znudzoną życiem i obrażalską.