Fani Ani Lewandowskiej typują płeć dziecka pod zdjęciem wyprawki: "Czyżby synek?"

Gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Juz wszystko reklamuje swoim nazwiskiem , jakby w sklepach nic nie bylo. Brzydka jest ta wyprawka , niech swojemu dziecku to daje. A Pudel to wielki posrednik w reklamowaniu wszystkiego co pokazuje Lewa. W polskich sklepach jest wszystko i kobiety nie powinny nabijac kasy takim celebrytkom.