Fani DRWIĄ z "modowego makijażu" Julii Wieniawy: "Kto Ci robił make-up? PANI OD PLASTYKI?" (FOTO)

Julia Wieniawa wciąż należy do grona najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Zwiedza świat, grywa w filmach i serialach oraz udziela wywiadów, a to wszystko przy poklasku ponad miliona obserwujących, którzy codziennie goszczą na jej profilu.

Biorąc pod uwagę popularność w mediach społecznościowych, nietrudno wydedukować, dlaczego znane marki tak chętnie podejmują z nią współpracę. Julia Wieniawa przez lata była już twarzą rozlicznych produktów, od biżuterii aż po ekskluzywne marki odzieżowe. Wiąże się to oczywiście z dedykowanymi sesjami, których efektami chwali się w sieci.

Tak też jest tym razem, a na profilu Julki pojawił się nowy post, w którym ta reklamuje popularną platformę do zakupu odzieży. Na potrzeby sesji założyła jeansowy komplet, do którego dobrała torebkę pod kolor. Uwagę zwraca też dość osobliwy makijaż , który nieoczekiwanie niemal zdominował dyskusję pod serią zdjęć.

"Tragedia ten make-up", "To przygotowanie do zabiegu korekty powiek", "Kto Ci robił make-up? Pani od plastyki?", "Ale ten make-up... Jakby dziecko w zerówce robiło... Krzywo i niechlujnie" - to tylko niektóre ze wpisów.