Fani royalsów złoszczą się, że William i Kate nie zabierają młodszego syna na mecze: "SPRAWIEDLIWOŚĆ dla księcia Louisa!"

Kasia 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

On ma 4 lata. Zabierać takie małe dziecko na mecze i parady, które trwają kilka godzin, w pełnym słońcu, pod obstrzałem mediów? Ledwo to wytrzymuja te starsze dzieci. Czy wy jesteście normalni? Wasze dzieci ledwo w tym wieku wytrzymuja stanie w kościele przez godzinę, w zasadzie po 30 min juz się kręcą. Ostatnie 15 min to wrzask. A oni jakby mieli tak ciągać tego małego, to codziennie po kilka godzin dziennie by stał na tych paradach. Mecz trwał do 24. W tym czasie to dzieci śpią. Walnieci jesteście, jakoś swoich to tak nie taszczycie, chociaż wiele par mając dziecko 3 letnie leci na wakacje do Grecji itp, tylko później płacz jak w szpitalu wylądujecie, bo dzieciak biegunkę ma i chce się odwodnić przez głupich rodziców