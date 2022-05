Farmerka Kinga Rusin chwali się dorodnymi cytrynami: "Mamy za sobą pierwsze zbiory z NASZEGO SADU" (ZDJĘCIA)

Wizyta dziennikarki nie potrwała jednak zbyt długo i początek maja celebrytka przywitała już w Kostaryce. O ile Rusin jest na ogół bardzo aktywna w mediach społecznościowych, celebrytka stara się rozważnie dozować publikowanie treści na swój temat. W piątek biznesmenka zrobiła mały wyjątek i zaprezentowała internautom, jak z zewnątrz prezentuje się zamieszkiwana przez nią posiadłość. Przy okazji zawzięta komentatorka otaczającej ją rzeczywistości złożyła obietnicę, że będzie częściej wracała na Instagrama i "do tego wszystkiego, co uważa za ważne i godne uwagi".

Zniknęłam na chwilę... - napisała. Po tak długiej nieobecności spadło na mnie mnóstwo prywatnych i służbowych spraw, którym musiałam się poświęcić. Ale powoli wracam. I do waszych wiadomości (przepraszam za milczenie) i do tego wszystkiego, co uważam za ważne i godne uwagi.