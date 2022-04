Federacja Royal Division ODWOŁUJE "prowokację" z udziałem sobowtórów: "Była obrzydliwa i nieetyczna"

We wtorek Antek Królikowski postanowił po raz kolejny wytłumaczyć się z kontrowersyjnej inicjatywy. Tym razem aktor opublikował w sieci nagranie, w którym otwarcie przeprosił za całą sytuację, podkreślając, że "promowanie gali skojarzeniami z wojną było złą drogą". Antek ogłosił także zakończenie współpracy z federacją Royal Division i zapowiedział tymczasowe wycofanie się ze świata show biznesu.

Stanowisko w sprawie skandalicznej walki sobowtórów zajęli również przedstawiciele Royal Division. We wtorek na oficjalnym instagramowym profilu federacji pojawiło się specjalne oświadczenie. Organizatorzy gali również poinformowali o zerwaniu współpracy między federacją a Królikowskim. Przeprosili także za niesławną już "prowokację".

Szanowni Państwo, w związku z ostatnim wydarzeniem (mającym miejsce podczas konferencji prasowej), oraz biorąc pod uwagę głosy opinii publicznej, Federacja Royal Division oraz jej dotychczasowy włodarz medialny postanawiają zakończyć współpracę. Prowokacja przy udziale sobowtórów następująco: prezydenta Ukrainy oraz prezydenta Rosji była obrzydliwa i nieetyczna - za co każdego z Państwa najmocniej przepraszamy - czytamy w oświadczeniu.

Cała inicjatywa nigdy nie powinna mieć miejsca. Walka w jakiejkolwiek formule przy udziale wyżej wymienionych osób nigdy nie miała prawa bytu, a z prowokacji wycofujemy się całkowicie. Żałujemy, iż całościowa promocja wydarzenia zyskała taki wydźwięk, raz jeszcze pragniemy przeprosić wszystkich, do których to dotarło, i którzy mieli nieprzyjemność to obejrzeć. Zapewniamy, iż postanowienia z konferencji się nie zmieniają: dochód z walki wieczoru zostanie przekazany na rzecz ofiar wojny w Ukrainie - czytamy.