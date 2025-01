Filip Bątkowski znów skomentował aferę o jego zdjęcie z kochanką: "Z żoną od dawna mamy swoje problemy"

Wiecie co.. idę przytulić się do mojego męża. Mamy swoje problemy, myslalam o rozwodzie, myślałam, że to już koniec, ale codziennie walczyliśmy o siebie. Każdego dnia nasza miłość umierała i rodziła się na nowo. Kryzys trwał trzy długie lata, pojawienie się dziecka wywróciło nasze życie do góry nogami, ani ja ani on nie byliśmy na to gotowi, ale przetrwaliśmy i każdego dnia dziękuję Bogu że go mam. Cieszę się, że się nie poddałam.