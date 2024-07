Filip Chajzer GRZMI po artykule, że "wykorzystuje syna do ocieplenia wizerunku". Wpis usunął. Mamy screen

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z tą utratą kontaktu z synem jest jak z utratą pracy w TVN. W przypadku pracy ,obwiniał szefową a nie siebie a w przypadku dziecka winne będą artykuły i wpisy na IG a nie to co sam mówi i robi . On się już robi tak samo żałosny jak Fabijański . Jeszcze tylko odwiedzin u Rafalali nie zaliczył ( przynajmniej nic o tym nie wiadomo) . Ale wiadomo co ich na to dno sprowadziło. Co się dziwić , że matka może się obawiać o dziecko pod opieką ojca który sam wymaga kontroli i nadzoru. Ale nade wszystko leczenia.