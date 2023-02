Filip Chajzer tańcuje na ulicy z byłą (?) narzeczoną Julią i Ewą Samą z "Żon Miami". Wpadł też na Rafała Brzozowskiego... (ZDJĘCIA)

Po wielu perturbacjach dokumentowanych dokładnie przez plotkarską prasę wygląda na to, że Filip Chajzer nareszcie dotarł do celu swej amerykańskiej podróży - Miami na Florydzie. Zgodnie z planem gospodarz Dzień Dobry TVN odwiedził szumnie zapowiadany event 60 Million Congress, promowany jako "globalny zjazd Polonii". Tak akurat się złożyło, że wieczór uświetnił swym słowiczym trelem ulubieniec TVP Rafał Brzozowski. W chwili uniesienia panowie zdołali nawet zapomnieć, że pracują dla zwaśnionych stacji i z uśmiechami od ucha do ucha zapozowali do wspólnego zdjęcia jednej z uczestniczek wydarzenia.