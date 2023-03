Filip Chajzer zachęca do wsparcia charytatywnej zbiórki i wspomina syna: "Miałby w tym roku 18 lat"

Ala 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Akurat w tym przypadku to wielki szacunek dla p. Filipa. Nie interesuje mnie z kim spi i z kim lata na wakacje - ale jesli moze pomoc i chce to zrobic - to daj Boze zeby sie udalo. Nikt nikogo nie zmusza do wplat, wiec przestanmy pisac glupoty. Jezeli ktos bedzie mial ochote i mozliwosc aby wspomoc - to naprawde super, bo choroba nie wybiera.