Francesca z "Too Hot to Handle" prezentuje namiętny pocałunek z nową ukochaną (ZDJĘCIA)

W kwietniu ubiegłego roku na Netfliksie zadebiutowało show Too Hot to Hande . Randkowe reality show polegające na jak najdłuższym zachowaniu wstrzemięźliwości zdążyło już zdobyć rzeszę wiernych fanów, a jego uczestnicy szybko zyskali rozpoznawalność w sieci.

Kilka dni temu w mediach pojawiły się pogłoski, że Francesca ponownie odnalazła miłość. Aspirująca celebrytka wymieniała bowiem pełne czułych słówek komentarze z gwiazdką reality show The Only Way Is Essex, Demi Sims. W sobotę Farago opublikowała na swoim instagramowym profilu fotografię, która zdaje się jednoznacznie potwierdzać plotki o romansie. Na zdjęciu widzimy bowiem Francescę czule całującą Sims. Swój wpis 25-latka opatrzyła jedynie emotikoną przedstawiającą czerwone serce.