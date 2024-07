Friz i Wersow są już PO ŚLUBIE!? Mógł ich zdradzić jeden szczegół (FOTO)

Friz i Wersow to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych duetów w polskim internecie. Fani bacznie śledzą niemal każdy ich ruch, co nie powinno zresztą nikogo dziwić. Youtuberzy sami bowiem nierzadko dzielą się w sieci najdrobniejszymi szczegółami prywatnego życia, "zapraszając" tym samym obserwatorów do swoich czterech kątów.