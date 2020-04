Fundacja Deynn i Majewskiego przekazała szpitalom zakaźnym 400 TYSIĘCY ZŁOTYCH. "Ceny maseczek są złodziejskie"

Fundacja "Unicorn" prowadzona przez Deynn i Majewskiego przekazała ostatnio sporą sumę na rzecz wybranych szpitali zakaźnych w Polsce. Fani pary influencerów byli na tyle hojni, że uzbierali aż 400 tysięcy złotych . Na Instagramie fundacji pojawiły się już potwierdzenia dokonanych przelewów. Napisaliśmy do Deynn i Majewskiego, by zapytać, czy uzgodnili wcześniej z placówkami, na co dokładnie zostaną przekazane środki. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie, w którym celebryci tłumaczą, czym kierowali się przy wyborze szpitali. Nie szczędzą też mocnych słów pod adresem producentów maseczek i kombinezonów...

"Niektóre rozmowy ze szpitalami były bardzo wzruszające, a po innych rozmowach decydowaliśmy, że szukamy dalej, ponieważ wychodziło na to, że dany szpital akurat otrzymywał większą pomoc od rządu i na "nic" nie narzekał". Mimo wszystko zdecydowana większość szpitali była bardzo wzruszona i wdzięczna za pomoc pomimo uczciwego stawiania sprawy, że to i tak kropla w morzu potrzeb".

"To, co nas najbardziej zaskoczyło, to maile czy oficjalne pisma (!) z niektórych szpitali niezakaźnych z prośbą o jakąkolwiek pomoc finansową lub w postaci niezbędnych maseczek, kombinezonów i innego sprzętu. Niektóre szpitale są już przygotowane pod przyjmowanie zakażonych jeśli sytuacja w Polsce nadal będzie szła w tym kierunku.. a będzie. Nie mogliśmy im jednak pomóc finansowo, ponieważ celem zbiórki były szpitale zakaźne, w związku z czym nie możemy przeznaczać ani złotówki na inny cel. Rozpoczęliśmy jednak produkcję maseczek we współpracy z pewną wrocławską firmą posiadającą własną (nieczynną teraz) szwalnię, a te trafić mogą właśnie do szpitali niezakaźnych".