Garstka gwiazd na pokazie mody: zaskakująca Magdalena Lamparska, tajemnicza Joanna Moro, Maja Hyży w kreacji à la kimono (ZDJĘCIA)

4 czerwca w Warszawie odbył się kolejny pokaz kolekcji Mariusza Przybylskiego . Część celebrytów uznała to za świetną okazję do pokazania się przed obiektywami fotoreporterów. Przybyli na miejsce w dość ciekawych stylizacjach i zameldowali się na ściance.

Tego dnia nie mogło zabraknąć Anny Popek, która postawiła na ponadczasową czerń. Dziennikarka na ściance zaprezentowała się w obcisłej maxi, do której dobrała małą torebkę oraz szpilki. Dużym kontrastem była dla niej Mariola Bojarska-Ferenc, która w eleganckich krótkich spodenkach uśmiechała się do obiektywów, dzierżąc w dłoni luksusową torebkę od Hermesa. Do tego dobrała buty zdobione gigantycznymi kwiatami.