Georgina Rodriguez podsyca zainteresowanie ciążą, pokazując, jak dzieci CAŁUJĄ JEJ BRZUSZEK (FOTO)

Ta wojna jest straszna... ;( ale jak opadną emocje, to zaczynam się zastanawiać. Mam kilka pytań technicznych. Rozumiem, że trzeba na cito ratować życie niewinnym ludziom, ale co dalej z nimi? Jeśli to prawda, ze NFZ będzie płacił za ich wszelką opiekę, (bez wsparcia z Unii?), to czy to jest ok wobec Polaków? Ile sie czeka na operację, na wizytę u specjalistów to sami wiemy, zawsze w NFZ brak kasy, a nagle boom dla nich mamy na wszystko. Pomoc dla nich mam nadzieje pójdzie z unii, a nie z kieszeni polskich podatników, inaczej to nie w porządku. I jeśli napłyną tu ich miliony, to zostaną na zawsze? z tego co wiem, to już w wielu miejscach w PL było ich pełno, wiem, że nie wszyscy są zadowoleni z tego faktu. I co z epidemią? wpuszczają ich bez testów na Covid, a co jeśli wpuszczamy zarażonych.? Mają certyfikat szczepień? To wszystko są poważne sprawy wymagające omówienia. Jak ktoś wie, to proszę o odpowiedz na moje pytania. Dzięki