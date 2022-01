Od sprzedawczyni i niani do pławiącej się w luksusach partnerki Cristiano Ronaldo. Kim jest Georgina Rodriguez? (ZDJĘCIA)

Nic 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie widzę tu nic do hejtowania, ani wielkich zachwytów. Nie wynalazła leku na raka, żeby się nią zachwycać i padać na kolana. Niemniej jednak udało się jej, jeśli jest szczęśliwa. Baby, czy nie bylibyście wniebowzięte, gdyby bogaty przystojny piłkarz zwrócił na was uwagę? Jasne, ze każdy lubi swoje życie i kształtuje wg swoich upodobań. Ale sprzedawała laska ciuchy w sklepie, a teraz ma zdaje się szczęśliwą rodzinę i zero troski o byt z przepychanie się łokciami i brakiem pieniędzy. Jak dla mnie, to całkiem fajne życie. A on mógł wybrać jakaś gwiazdę z wybiegów albo estrady, a spodobała mu się ładna sklepikarka. To trochę historia Kopciuszka :)