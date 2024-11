Gosia Andrzejewicz tłumaczy się handlu życzeniami za 300 złotych: "Makijaż, fryzura i stylizacja też wchodzą w cenę"

Gosia Andrzejewicz narzeka na swoich klientów

Piosenkarka postanowiła dorobić przed świętami, wysyłając fanom nagrane specjalnie dla nich życzenia za.. 300 złotych. Pozornie jest to praca lekka, łatwa i przyjemna, ale celebrytka sprostowała takie myślenie, publikując oświadczenie na Instagramie.

Ja chyba nakręcę rolkę na temat, jak wyglądają przygotowania do nakręcenia filmiku z życzeniami, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile czasu to wymaga, a także pieniędzy. Cena makijażu, fryzury, stylizacji też wchodzą w cenę filmiku. Ja każdy filmik kręcę osobno. To nie jest głosówka - uściśliła.