Grał Szymka Solejuka w serialu "Ranczo". Jak dziś wygląda 29-letni Maciej Cempura?

Dziecięca gwiazda "Rancza"

Maciej Cempura , który jako dziecko zdobył serca widzów rolą Szymka Solejuka w serialu "Ranczo", znacząco się zmienił. Wówczas 10-letni aktor szybko stał się jednym z ulubieńców publiczności dzięki swojemu niezwykłemu talentowi i urokowi. Serial, który doczekał się 10 sezonów, powrócił do łask widzów dzięki platformie Netflix, co świadczy o jego nieprzemijającej popularności.

Podczas pracy na planie serialu "Ranczo", Cempura wcielał się w postać błyskotliwego chłopca z dużą inteligencją, co pozwoliło mu rozwijać się aktorsko na oczach ogromnej publiczności. Cempura szybko stał się inspiracją dla młodych widzów , dążących do realizacji swoich marzeń mimo trudności.

Jak dziś wygląda Szymek Solejuk z "Rancza?"

Dziś Maciej Cempura nadal spełnia się aktorsko. Ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, co otworzyło mu drzwi do różnorodnych produkcji telewizyjnych i filmowych. W swoich późniejszych latach zagrał w takich serialach jak " Na dobre i na złe" i "Prawo Agaty ".

Jednak aktorstwo to nie jedyna pasja Macieja. Z równym zapałem poświęca się muzyce. Jako basista zespołu "The Eat R", kreuje unikatowe projekty muzyczne i komponuje muzykę do przedstawień teatralnych. Edukację muzyczną zdobywał w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Płocku, dzięki czemu jego artystyczny rozwój jest niezwykle wszechstronny.